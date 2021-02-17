أبو الغيط يجدد دعم الجامعة العربية للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

عبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في اتصال أجراه اليوم الأربعاء، مع كل من محمد المنفي وعبدالحميد دبيبة، عن تأييد جامعة الدول العربية للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا ودعمها لكل الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية متكاملة ووطنية خالصة للوضع في البلاد بمساراتها السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وصرح مصدر بالأمانة العامة للجامعة بأنَّ أبو الغيط جدد تهنئته للمنفي على اختياره رئيساً للمجلس الرئاسي ولدبيبة على اختياره رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، وعبّر لهما عن تطلعه لسرعة تنصيب المجلس الرئاسي وتشكيل الحكومة الجديدة وتوليهما مهام عملهما وفق ما أفضى إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي من نتائج.

كما أكّد أبو الغيط التزام الجامعة الكامل بمواصلة جهودها لمرافقة الأشقاء في ليبيا في كل ما يقومون به في سبيل استكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وصولاً إلى إجراء الانتخابات الوطنية المقررة نهاية العام الجاري.

وأوضح المصدر، أنَّ المنفي ودبيبة عبّرا من ناحيتهما عن تقديرهما للدور الذي تقوم به الجامعة العربية دعماً لليبيا، وتطلعا للعمل مع أبو الغيط لتعزيز علاقات التعاون بين الجامعة والدولة الليبية في المرحلة المقبلة مساندةً للسلطة التنفيذية الجديدة ولكل ما يدعم من أمن واستقرار لليبيا ووحدتها الوطنية ويصب في تحقيق أهداف الجامعة والعمل العربي المشترك.