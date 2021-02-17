روتاري القاهرة يبدأ مشروعا لتعليم أطفال بولاق الدكرور 5 لغات

قرر نادي روتاري القاهرة برئاسة المهندس أديب إسكندر، تفعيل اتفاقية تعاون مع جمعية الخدمات الاجتماعية بحي بولاق أبو العلا، بمحافظة القاهرة، لرعاية مشروع تنمية ذكاء أطفال الحي في المرحلة السنية من 3- 6 سنوات، على أن ينفذ المشروع بإشراف الدكتورة سهير السكري عضو لجنة المشروعات، والتي قدمت مشروعاً لتعليم الصغار قبل سن المدرسة، بخمس لغات وهي: « العربية الفصحى- الإنجليزية - الفرنسية - الصينية - والهيروغليفة» بإعتبارها لغة الأجداد.

الدكتورة نهى الزيني: الروتاري الدولي منحنا شهادات شراكة مجتمعية RCC لرعاية مشروعات النادي

وقالت الدكتورة نهى الزيني رئيس لجنة الصورة العامة، بنادي روتاري القاهرة، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الروتاري الدولي، منح هذا العام شهادات "شراكة مجتمعية RCC" للنادي، لرعاية مشروعات النادي الواعدة، مؤكدة أن الشراكة المجتمعية تستهدف إشراك منظمات المجتمع المدني في إستراتيجية الروتاري، لتحقيق التنمية من خلال مشاريع خدمية بمعايير دولية، وبصورة تضمن إستمرار تأثيرها المجتمعي، حتى بعد إنتهاء مرحلة الدعم المباشر لها، من قبل الروتاري.

تستهدف إشراك منظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية

وأضافت «الزيني»، نحن بهذا نطبق المثل الشائع "علمه الصيد بدلاً من أن تمنحه سمكة" وهو مفهوم تنموي صحيح يضمن الإستدامة، ويسمح بالإستفادة من الخبرات المميزة، التي يتمتع بها أعضاء الروتاري مثل مشاركة الدكتورة سهير السكري أستاذ اللغويات بجامعة جورج تاون، التي قدمت خطة متكاملة لتنفيذ المشروع في مجتمع بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، كنموذج يمكن تعميمه في مناطق أخرى، لتحقيق طفرة تعليمية في سن مبكرة، يسهل على الطفل فيها تعلم العديد من اللغات في وقت واحد.

أسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتارية بمصر يشيد بالمشروع

وكان أسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتارية، قد تفقد مشروع حضانة اللغات ببولاق، يرافقه رئيس النادي وبيسا صالح السكرتير الفخري، وعدد من الأعضاء، حيث أثنى على المشروع باعتبار أن التنمية في العنصر البشري وفي التعليم على وجه الخصوص من أهم أهداف أندية الروتاري في مصر، وحول العالم .

روتاري مصر الدولي يشارك بمختلف الأنشطة التنموية للخد من الفقر والجهل والمرض

وتشارك أندية الروتاري الدولي في مصر، بمختلف الأنشطة التنموية، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، ولصالح قضايا « الصحة والتعليم، ومكافحة الفقر والجهل» وينشط أعضاء النادي خلال المشاركة بمختلف الأنشطة التنموية للنهوض بالمجتمع ودعم المجتمع المحلي.