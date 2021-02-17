مطالبات برلمانية بتعديل شرط السن للتعاقد علي مشروع جمعيتي لخلق فرص عمل

لا يزال مشروع جمعيتي الذي اطلقته وزارة التموين منذ 2016، الذي جرى تنفيذه على 6 مراحل، في 4 سنوات، يشغل اهتمام المعنيين بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما استدعى عضو لجنة الصناعات الصغيرة بمجلس النواب، النائب محمد الجارحي، مطالبة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ببذل مزيد من الجهود لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يساهم في توفير فرص عمل للمواطنين خاصة من ليس لديهم فرصة عمل في القطاع الحكومي أو الخاص أو غير مؤمن عليهم، مشيدا بتجربة مشروع وحدات ومنافذ السلع المتنقلة ومشروع جمعيتي.

تعديل السن

وأبدى عضو اللجنة، في بيان له، اندهاشه من شرط السن في حق فتح المنفذ، وذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، قائلًا: «مستغرب من اشتراط حد أقصى لسن الراغبين فى فتح منفذ لمشروع جمعيتي والذي يقوم بتوزيع السلعة التموينية لأصحاب البطاقات وسلع نقاط الخبز والمنتجات الغذائية»، مطالباً وزير التموين بفكر جديد، وأن يجري تعديل الحد الأقصى لسن المتقدمين لمشروع جمعيتي.

مشروع جمعيتي

ويهدف مشروع «جمعيتي»، إلى خلق فرص عمل للمواطنين، شريطة عدم عملهم فى القطاع الخاص أو فى الجهاز الإدارى للدولة وغير مؤمن عليهم، وأن يكون لدى الشخص الراغب فى فتح منفذ ضمن المشروع محل تجارى تمليك مرخص أو إيجار ولا تقل مساحته عن 30 مترا، وأن يتراوح عمره بين 21 و45 عاما.

وتمت المناقشات خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة محمد كمال مرعي، لمناقشة رؤية وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومناقشة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية الذى ألقاه أمام المجلس، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واستمعت اللجنة إلى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بشأن رؤية وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.