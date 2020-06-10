حتى 30 يونيو.. شروط التقدم للمرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي

أعلنت وزارة التموين إنهاء قبول طلبات المرحلة الرابعة من مشروع "جمعيتي" في 30 يونيو الجاري، لدراستها وفحصها بعد تمام انتهاء تشغيل منافذ المرحلة الثالثة بأقسامها المختلفة خلال الفترة القادمة، ويهدف مشروع جمعيتي لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال فتح منافذ سلعية في القرى والنجوع بالمحافظات وتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة.

وتستعرض "الوطن" الشروط المطلوبة للتقديم على مشروع جمعيتي، وفق الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كالتالي:

- أن يكون لدى المتقدم مساحة محل لا تقل عن 30 مترا، سواء كان إيجار قديم أو جديد بشرط ألا يقل مدة عقد عن 5 سنوات أو تمليك.

- ألا يقل السن عن 21 عاما، وألا يزيد عن 45 عاما.

- أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط فيما فوق.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء منها بالنسبة للذكور.

- أن يكون كامل الاهلية وتخلو صحيفته الجنائية من أي أحكام ولا يعمل بالحكومة أو القطاع العام.

- توفير بطاقة الرقم القومي للعميل والضامن.

- توفير البطاقة الضريبية الخاصة بالمحل.

- أن يكون المتقدم لديه سجل تجاري.

- أن يكون ليس عليه قروضا للصندوق الاجتماعي.

- يتم منح التمويل لبقالي التموين الحاليين لتطوير منافذهم وتحويلها لجمعيتي في إطار خطة لتطوير منافذ توزيع لمنتجات الغذائية على مستوى الجمهورية.

- يتم التقدم بكل المحافظات بمقر مكتب الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظات، ويشرح فريق الصندوق بالمكاتب تفاصيل المشروع.