وزير الخارجية الباكستاني: الوضع في كشمير متدهور منذ أغسطس 2019

كشف وزير الخارجية الباكستاني، شاه قريشي، الوضع في منطقة «كشمير»، قائلا: إن قضية كشمير متشابكة الأطراف، وهناك التزامات من الهند وباكستان والمجتمع الدولي، وتعد أقدم بند في مجلس الأمن، لافتا إلى أن الوضع متدهور منذ 5 أغسطس 2019 إلى أبعد مدى.

وأضاف وزير خارجية باكستان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، وعرضه التلفزيون المصري، أن الشعب يعاني كثيرا والأبرياء يتعرضون للأذى والضرر، وُدمر اقتصاد كشمير وجامو إثر تلك الأزمة، نظرا لاعتمادهم على السياحة في الاقتصاد القومي لهم، ولكن دمر الإرهاب تلك السياحة.

وأوضح «قريشي» أن جامو وكشمير كانا يتمتعان بزراعة محاصيل رائعة، ولكن دُمرت وهدم التعليم بهما ايضا، وأصبح هناك إغلاق تام ومنع للاتصالات، منوها إلى أن القوانين المطبقة هناك تهدف للقمع ومنع حركات تقرير المصير، ولا ينبغي على العالم أن يغفل ذلك، لأنه إذا خرج الموضوع عن السيطرة سيؤدي بالإضرار بنا جميعا.

ولفت وزير الخارجية الباكستاني، إلى أنه يوجد هناك مفاعلين نووين يهددون العالم بأسره؛ لأنهم يواجهون بعضهم البعض.