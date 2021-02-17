محافظ الغربية يسلم عقود تخصيص 168 وحدة بالمجمع الصناعي في المحلة

سلّم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،عقود تخصيص 168 وحدة بالمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى، صباح اليوم، في حضور النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، اللواء أركان حرب محمد السيد فاضل الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية .

وفي كلمته، وجّه محافظ الغربية الشكر للنائب البرلماني محمد مرعي، لجهوده النيابية في دعم المحافظة لخروج المجمع الصناعي بهذا الشكل المتميز، وأشار إلى أن اقتران اسم المحلة الكبرى بالصناعة جعل محافظة الغربية محل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيماناً منه بأهمية الصناعات التي يجب أن تعود لعهد الإزدهار.

وأشار المحافظ إلى أن مدينة المحلة الكبرى تضم صناعات متعددة وعلى رأسها صناعة الغزل والنسيج، وهذا المجمع الصناعي سيعيد المحلة إلى رونقها الصناعي السابق، مؤكداً دعم المحافظة المستثمرين ومشاريعهم بكافة الإمكانات.

وأكد النائب محمد مرعي، أنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بتشجيع الشباب على العمل، ستكون هذه المجمعات قاطرة الاقتصاد وستعطى قيمة مضافة للاقتصاد المصري، موجهاً الشكر لمحافظ الغربية لجهوده المبذولة لخروج المجمع بهذه الصورة المشرفة، مطالباً هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع جهاز خدمات المشروعات وتقديم تسهيلات أكثر لشباب المحلة خاصةً والغربية بصفة عامةً.

وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن محافظة الغربية كانت من أوائل المحافظات التي تم طرح الوحدات الصناعية بها على مستوى 7 مجمعات لكونها قلعة من قلاع الصناعة، مؤكداً أن هيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة شريك أساسي مع المستثمرين لإنجاح المشروع وسوف توفر الهيئة كل الإمكانيات المتاحة من تراخيص بناء وتشغيل وقروض مختلفة، مختتماً حديثه بأن زيادة الإيجار ستكون ١٠٪ كل 3 سنوات بدلاً من كل سنة بشكل خاص لمحافظة الغربية .

وعلى هامش اللقاء، ناقش الدكتور رحمي، واللواء الزلاط، آليات تقديم كافة التسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع شباب رجال الأعمال على حجز المزيد من الوحدات، وكذلك حاجة المحافظة إلى إنشاء مناطق صناعية خاصةً في ظل وجود صناعات متعددة كصناعة الأثاث، الكتان، الكيماويات، العطور، الزبيب، عسل النحل والبويات، كما وجه إلى دراسة إنشاء فروع للهيئة بالمحلة وطنطا وذلك لتسهيل الإجراءات على المتقدمين.

واختتم المحافظ وضيوفه اللقاء بتفقد المنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى والتي تُعَد أحد أكبر المشروعات الاقتصادية بالمحافظة، حيث تقع على مساحة 34 فدانا، وتتكون من ثلاث مناطق «منطقة مصانع صغيرة للصناعات النسيجية، منطقة صناعات متطورة ومنطقة متنوعة الأنشطة»، ويقع المجمع الصناعي على مساحة 11 فدانا ويضم 615 ورشة.