محافظ الغربية يتابع شفط مياه الأمطار: ابتعدوا عن الأشجار وأعمدة الإنارة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، جهود الوحدات المحلية في كسح وشفط مياه الأمطار بمدينة طنطا، وذلك عقب تعرض المحافظة لموجة من الأمطار المتوسطة، حيث تفقد المحافظ شوارع البحر، ميدان الجمهورية، الجلاء، سعيد، محب، الأشرف، محمد فريد، حسن رضوان، الإستاد، الطريق السريع، الجملة، النادي، كفر عصام، نادي المعلمين.

كما تابع الدكتور رحمي، استقرار الأوضاع في الأنفاق والكباري حيث تفقد كوبري القرشي، كوبري فاروق، كوبري المعرض وكوبري جيهان.

يذكر أن محافظ الغربية رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية بجميع غرف العمليات المركزية وتشكيل وحدات التدخل السريع، للتعامل مع أي أحداث طارئة بكافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي لرفع تراكمات المياه أول بأول.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء بضرورة مراجعة بالوعات الأمطار في الشوارع والميادين بصفة مستمرة وتجهيز كافة المعدات والسيارات اللازمة لشفط المياه من الشوارع والميادين والأماكن المتوقع تجمع المياه بها، مطالباً المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي والحفاظ على مسافة آمنة حفاظاً على سلامتكم.

في وقت سابق، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بكافة الفروع التابعة للشركة، وذلك خلال الفترة من غد الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل، تحسباً لسقوط أمطار محتملة، وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وأصدر المهندس عادل عطية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مجموعة من التعليمات لمواجهة موجة سوء الطقس المتوقعة، منها:

1- الانتهاء من تطهير جميع بالوعات تصريف مياه الأمطار قبل سقوط الأمطار، واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة.

2- تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

3- صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التي تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية.

4- تمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري، و الأماكن المتوقع تجمع المياه بها.

5- رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء.

6- التنسيق بين غرف طوارئ الشركة وغرفة عمليات المحافظة والشركة القابضة.

7- انتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية- فرق التطهير- فرق متابعة المحطات على كل مواقع العمل حسب أولوية المواقع.