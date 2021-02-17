رغم سوء الأحوال الجوية ميناء دمياط يعمل بمعدلاته الطبيعية

رغم سوء الأحوال الجوية ووصول سرعة الرياح إلى 45 عقدة، واصل ميناء دمياط عمله بمعدلاته الطبيعية، وأعلن اللواء بحرى أركان حرب وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، استمرار الميناء فى استقبال ومغادرة السفن مؤكدا أن معدلات العمل لم تتأثر بالتقلبات الجوية مشيداً بالكفاءة العاليه لمرشدي الهيئة وجميع العاملين على القاطرات والوحدات البحرية.

وذكر بيان للهيئة، اليوم، إن الميناء تعامل مع 24 سفينة، على مدار الـ24 ساعة الماضية، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 7787 طنا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11373 طنا، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 37 حاوية ووصل عدد الحاويات الواردة إلى 290 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1173 حاوية مكافئة فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 78691 طنا .

وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 55928 طنا ،كما غادر قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية مكافئة قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4708 شاحنة .

يذكر أن محافظة دمياط شهدت هطول أمطار غزيرة مصحوبة بثلوج فجر اليوم، صاحبتها رياح شديدة، ما تسبب في توقف حركة الصيد لليوم الثاني بميناء عزبة البرج، فيما انتظمت حركة الملاحة البحرية.

وأكد عصام البراوي شيخ الصيادين بمدينة عزبة البرج توقف حركة الصيد بعد ارتفاع الأمواج إلى 5 أمطار تزامنا مع حالة الطقس المقرر استمرارها حتى يوم الخميس .

من جهة أخرى، شنت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة حملة منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، أسفرت عن تحرير73 محضر جنح صحية والتوصية بغلق 37 منشأة مخالفة وغير مرخصة وإعدام طن و155 كيلو أغذية متنوعة و41 لتر عصائر وألبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي، كما تم إرسال 167 عينة للمعامل لفحصها.