جهاز تعمير مدينة دمياط يتابع استعدادات محطات الصرف لاستقبال مياه المطر

تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اليوم، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية، محطات رفع الصرف الصحي بمدينة دمياط الجديدة، للتأكد من استعدادها وجاهزيتها وكفاءة العمل بها وبكامل طاقتها لاستقبال مياه الأمطار والتعامل مع المواقف الطارئة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة الظواهر الطبيعية المرتبطة بتقلبات الطقس.

وأوضح رئيس الجهاز، وفق بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة للمحطات والمعدات، بالإضافة إلى تجهيز وصيانة مولدات الكهرباء اللازمة لعمل تلك المحطات، والمراجعة الفنية للطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات والمجمعات أولا بأول، وكذلك تطهير بلاعات المطر وتجهيز سيارات ومركبات شفط وكسح مياه الأمطار.

وأضاف رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على الاستعداد للتعامل مع الأمطار والنوات بموسم شتاء 2020/2021، ورفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة، طبقًا لخطة عمل، ورفع درجة الاستعداد في جميع المواقع وخاصة «المواقع الساخنة».