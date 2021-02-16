رغم سوء الأحوال الجوية.. ميناء دمياط يستقبل 26 سفينة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 26 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة، 32528 طن تشمل: 16200 طن فوسفات، و2957 طن يوريا، و6821 طن رمل، و2300 طن ملح، و4250 كلنكر.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة، 64282 طن تشمل: 11969 طن ذرة و8300 طن خردة و2140 طن خشب زان و3000 طن زيت طعام و5259 طن سكر و33614 طن قمح.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات، 606 حاويات مكافئة تشمل: خضراوات (بروكلى وبطاطس وبقدونس وبسلة وخرشوف وخس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (ليمون وبصل وثوم وسمسم وفول سودانى وفول حص ولب) وفواكة (فراولة وبرتقال ويوسفي وقرع عسل وبلح)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والسعودية وألمانيا وبلجيكا وهولندا والصين وبنجلاديش وسلوفينيا وإيطاليا ومالطا وأمريكا وإسبانيا وروسيا والهند وسنغافورة.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 269 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2362 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 83008 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 50708 طنا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1327 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وقطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية مكافئة قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 6288 شاحنة.

وشهدت محافظة دمياط اليوم الثلاثاء، موجة من الطقس السيئ، حيث هطول الأمطار الغزيرة، مصحوبة بالرياح الشديدة والعواصف الترابية، ما أدى لتوقف حركة الصيد ببوغاز مدينة عزبة البرج، فيما انتظمت حركة الملاحة البحرية.

ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليماتها إلى كل الأجهزة بالمحافظة، برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ، وسوء الأحوال الجوية المتوقع أن تتعرض لها المحافظة، وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.