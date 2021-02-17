التضامن: سيدة الإسكندرية تمتهن التسول وتتمتع بصحة جيدة

أكد مصدر في وزارة التضامن الاجتماعي، أن بشأن البلاغ المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي الوارد إلى إدارة البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي، جرى بحث هذا البلاغ منذ أسبوعين تقريبا، وجرى متابعة الحالة أكثر من مرة، ونتيجة المتابعة والملاحظة، تبين أن السيدة تدعى أشواق مصطفى أبو المعاطي، من طنطا بمحافظة الغربية، وتتواجد في محافظة الإسكندرية، وبالتحديد في منطقة محرم بك بجوار مدرسة أبو العز.

وكشفت التضامن عن تفاصيل الحالة، «أنها تبلغ من العمر 35 عاما، وتتمتع بصحة جيدة جدا، تتخذ من التسول مهنة لها، تجلس في الشارع هي وزوجها عدي شوقي أبو المعاطي، لديها 5 أبناء، هم شوقي 15 عاما، حنين 14 عاما، سما 6 سنوات، فرح 8 أعوام، ومحمد 3 أعوام.

وأشارت التضامن، إلى أن السيدة لديها مسكن مستأجر، ولكنها تمتهن التسول، وسبق التعامل مع هذه الأسرة من قبل، لكن الزوج لم يكن متواجد، والزوجه كانت تقول إنها تقيم مع والدتها، وأنها تأتي كل فترة للتسول، ولتستعطاف المارة، مدعية عدم قدرتها على دفع الإيجار، ما دفع صاحب المسكن إلى طردهم، وإخراج منقولاتهم إلى الشارع.

وتابعت: «زوجها ترك العمل في عدة مهن على حد قوله، وهو إنسان متواكل لا يرغب في البحث عن عمل، لكنه يعول على تسول زوجته وأطفاله، وأنه يريد شقة وفرصة عمل من الدوله»

وأضاف المصدر، أنه جرى متابعة الحالة أكثر من مرة، وإرشاد الحالة للعمل هو وابنه الكبير للصرف على الأسرة، وإيجار إحدى الشقق الصغيرة والإقامة بها، كما جرى إبلاغ الحالة بضرورة التوجه إلى مديرية التضامن الاجتماعي، للحصول على معاش تكافل وكرامة.