التضامن: بدء صرف دعم «تكافل» لـ2 مليون و85 ألف أسرة اليوم

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف دعم «تكافل» لنحو 2 مليون و85 ألفا و375 مواطنا، صباح اليوم الأربعاء 17 فبراير وحتى غد الخميس الموافق 18 فبراير الجاري.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة عملت على تنفيذ برنامج الحكومة في تحسين مستوى المعيشة، وذلك من خلال التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، لافتة إلى أنه تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر لتشمل 8,5 مليون أسرة تضم 31 مليون مواطن.

نسبة الإناث المُسجل بأسمائهم البطاقات الصادرة 75.5%

وأضافت القباج أن نسبة الإناث المُسجل بأسمائهم البطاقات الصادرة 75.5% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 24,5%، كما يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 5,3 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالي أفراد الأسر.

زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدى 16%

وأوضح أن أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي لتصل إلى 3,81 أسرة بزيادة قدرها 523 ألف أسرة بزيادة قدرها 16%، كما ارتفع إجمالي المستفيدين من 1,75 مليون مستفيد عام 2015 إلى 3,8 مليون مستفيد بنسبة 118%.

ولفتت إلى أن الموازنة المخصصة للدعم النقدي ارتفعت من 12 مليار إلى 19 مليار جنيه بزيادة قدرها 58% عن عام 2018، كما ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 6.9 مليار جنيه في عام 2015 إلى 19 مليار في عام 2020 بنسبة 175%.

وأوضحت نيفين القباج، أن عمليات صرف الدعم كانت منظمة على مدار اليومين الماضين، لافتة إلى أن غرفة العمليات كانت تتواصل على مدار الساعة مع المحافظات ومكاتب البريد، خلال صرف الدعم النقدي« كرامة»، ويتمّ التنسيق مع المحافظين، ومديري مديريات التضامن لمتابعة انتظام صرف «تكافل»، اليوم وغدا.