إصابة المذيعة دعاء صلاح بفيروس كورونا

أعلنت المذيعة دعاء صلاح، عن إصابتها بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية التحاليل التي أجرتها مؤخرًا بعد ظهور بعض الأعراض عليها.

تخضع للعزل المنزلي

وقالت دعاء صلاح في تصريحات صحفية، «أجريت تحاليل طبية عقب الشعور بأعراض فيروس كورونا للإطمئنان على حالتي الصحية، وللأسف أثبتت نتيجة التحاليل إيجابيتها».

واستطردت «الحمد لله على كل حال، أتمنى من الجميع الدعاء لي في هذه المحنة التي تعرضت لها».

وأشارت دعاء صلاح إلى التزامها بالعزل المنزلي حاليًا بعيدًا عن أسرتها وتتلقى بروتوكول العلاج اللازم لحين تجاوز هذه الأزمة.

يذكر أن المذيعة دعاء صلاح، قامت بتقديم عدد من البرامج عبر عدة قنوات منها «النهار» من خلال برنامج «حكايتك»، ومن خلال قناة «المحور» ببرنامج «إنتي الأقوى».

إصابة رضوى الشربيني بالفيروس

كما أصيبت المذيعة رضوى الشربيني، مُقدمة برنامج «هي وبس» على شاشة قناة cbc سفرة، بفيروس كورونا، هي ووالدتها وشقيقها، بعد أن أجرت مسحة كورونا، وتبين إيجابيتها، فيما دخلت والدتها العناية المركزة، بعد انخفاض نسبة الأكسجين، ووجود صعوبة في عملية التنفس.

وإصابة منى الحسيني

كما أعلنت الإعلامية منى الحسيني، عن إصابتها بفيروس كورونا، بعدما تبينت إيجابية المسحة التي أجرتها داخل أحد المعامل الخاصة، داعية الجمهور بالدعاء لها لحين تماثلها للشفاء.

وكتبت منى الحسيني، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الكورونا أكبر عدو لعين، بس إن شاء الله هقوى عليه بقوة لا إله إلا الله، ودعواتكم أحبائي.. دمتم بصحة وعافية يارب».

كما أعلنت اليوم الفنانة التونسية دارين حداد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام»، وكتبت قائلة «إيجابي كورونا.. الصبر في الحجر الصحي».