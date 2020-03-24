دعاء صلاح تبكي بسبب إهمال البعض في كورونا: مش هتعرفوا تدفنوا أهاليكم

وجَّهت الإعلامية دعاء صلاح رسالة لجمهورها ومتابعيها في بث مباشر لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقدمت صلاح التحية للفنانين والإعلاميين بسبب دورهم في التوعية بأخطار فيروس كورونا، كما قدمت التحية للأطباء ومن ينشرون فيديوهات توعوية حول خطورة الفيروس.

وأوضحت صلاح أنها حرصت على توعية متابعيها وجمهورها، مؤكدة أن الله هو من سيسألها عن التقصير حال عدم قيامها بذلك.

وتساءلت الإعلامية عن سبب نزول الناس للشوارع رغم أن الدولة منحتهم إجازة من أجل أن يبقوا في بيوتهم وليس من أجل النزول للترفيه.

وأكدت صلاح أنها موجودة في دبي وتجلس في شقتها ولم تخرج منذ 15 يوما: "أنا خايفة على أمي في مصر وانتوا مش فاهمين يعني إيه نوصل لمرحلة إنك متبقاش عارف تشوف أمك وأبوك ويقولوا لك أبوك وأمك لوحدهم وبيتعالجوا لوحدهم وهيموتوا لوحدهم لأن مالهمش مكان في المستشفى".

وتابعت باكية: "لو تعرف إن أمك تعبانة وانت مش هتعرف تزورها ولا تدفنها لما تموت ولا تصلي عليها ولا هتعرفوا تغسلوها يا مسلمين"، مستنكرة اعتبار البعض أن مناعة المصريين قوية: "إحنا بناكل فسيخ وإحنا مش جامدين ولا حاجة" مضيفة: "انتوا فاهمين انتوا بتعملوا ايه؟".

وتابعت: "شوفوا الشباب اللي مصورينهم وهما بيشيشوا ودول متعلمين وأهلهم هيموتوا وهما هيقعدوا يصقفوا".

واستنكرت صلاح ظهور البعض مرتدي الماسكات أثناء الرقص في أحد الأفراح بشكل ساخر في الوقت الذي لا يجد فيه البعض هذه الماسكات.

ودعت صلاح كل شخص مقتدر لكفالة الأسر المتضررة من إجراءات مواجهة فيروس كورونا أو الاتصال بالجمعيات الخيرية من أجل دعمهم.