تعرف على تفاصيل وظائف بنك أبو ظبي الإسلامي لخريجي تجارة وعلوم الحاسب

يحرص الكثير من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، عن فرص عمل في البنوك، وأعلن بنك أبو ظبي الإسلامي، عن وظائف شاغرة في الموارد البشرية الخاصة بفروع البنوك، بالإضافة إلى وظائف في قسم التكنولوجيا ونظم المعلومات المسؤولة عن السيستم الخاص بالبنك والحفاظ على أمان بيانات العملاء، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الوظائف المتاحة في بنك أبو ظبي الإسلامي، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والتجارة أو علوم الكمبيوتر.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة 12 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والعمليات، وأن يكون منها 3 سنوات على الأقل في منصب إداري أو في أحد البنوك الدولية أو الإقليمية الرائدة.

- أن يكون على دراية قوية بتقنية المعلومات ومعرفة قوية بلوائح البنك المركزي.

- أن يكون لديه خلفية قوية في العمليات وإدارة المخاطر وأن يكون هناك فهم شامل في المعرفة بمنتجات البنك وعمليات العمليات والسياسات والإجراءات.

- أن يكون على معرفة بأحكام الشريعة لمختلف منتجات البنك وحل المشكلات المبتكر وتثبيت مهارات القيادة والعمل الجماعي.

- أن يكون لديه قدرة على التأثير على الآخرين.

- أن يكون لديه مهارات في التخطيط والتنظيم.

- أن يكون لديه مهارات اتخاذ القرار.

- أن يكون قادرا على التوعية بالمهارات الفنية لتقنية المعلومات وقاعدة البيانات.

- أن يكون لديه مهارات الحاسوب للكمبيوتر الشخصي والورد والإكسل.

- أن يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية.

مسؤوليات الوظائف

- التحكم والتأكد من أن جميع حقوق الوصول الممنوحة للمستخدمين وفقًا للمصفوفة والوظيفة المناسبة المعتمدة.

- إبلاغ الإدارة العليا في حالة حدوث أي احتيال أو انتهاك وصول على جميع أنظمة البنك.

- التأكد من إجراء المراجعة الشهرية بين قائمة موظفي الموارد البشرية والتوصيف الوظيفي الحالي للموظفين من أجل تحديد وتغطية أي ثغرة في وصول الموظفين للتخفيف من المخاطر المتوقعة.

- الحفاظ على مصفوفات الأمان للأنظمة والتطبيقات الأساسية لمصرف أبوظبي الإسلامي، وتحليل متطلبات الأعمال ووظائف النظام من خلال قواعد الأمان والتحكموتقييم وصول مستخدم الأنظمة ومراجعة آلية الوصول المناسبة عبر وظائف ومسؤوليات المستخدمين.

- تطبيق عمليات التنظيف للتحقق من صحة تصاريح التطبيقات لأقسام الأعمال والعمليات وقسم تكنولوجيا المعلومات أيضًا.

- الحفاظ على آلية أمن التطبيقات وتعزيزها مع قسم تكنولوجيا المعلومات.

- إنشاء مصفوفة أمان جديدة للأنظمة المصرفية الأساسية وكل التطبيقات المصرفية، وتحليل متطلبات الأعمال ووظائف النظام عبر قواعد الأمان والتحكم.

- تقييم وصول مستخدم الأنظمة الجديدة ومراجعة آلية الوصول المناسبة.

- تحليل متطلبات وصول المستخدمين وتأثيرات التنفيذ على أداء التطبيق.

- الحفاظ على قوالب الأمان مع الوصول المناسب لاحتياجات الأعمال لجميع التطبيقات المصرفية وتقييم وصول المستخدمين وإجراءات الإنهاء إذا لزم الأمر وأي مهام أخرى يكلف بها.