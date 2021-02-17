دعم مستشفيات المنيا بـ170 جهاز غسيل كلوي وتنكات أكسجين

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن العام الماضي 2020، شهد نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، بما يعكس اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمحافظات الصعيد.

وقال محافظ المنيا إن المحافظة تشهد نقلة نوعية كبيرة في جميع القطاعات، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بجميع مراكزها، منها ما تم الانتهاء منه، وأخرى لا زال العمل جارياً بها، وخاصة في المجال الصحي، حيث تم إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية، بتكلفة بلغت 870 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أنه تم إحلال وتجديد عدد من المستشفيات العامة والمركزية، منها مستشفى سمالوط النموذجي، بتكلفة بلغت 247 مليون و787 ألف جنيه، وتخدم حوالي 894 ألف نسمة، وإنشاء وتطوير شامل لمستشفى ملوي العام، بتكلفة بلغت 237.2 مليون جنيه، وتخدم أكثر من مليون و41 ألف نسمة، وإحلال وتجديد وتطوير مستشفى ديرمواس العام، بتكلفة بلغت 216.314 مليون جنيه، وتخدم أكثر من 460 ألف نسمة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من الوحدات الصحية.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية، وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثمناً دورهم الإيجابي في الوقوف صفاً واحداً للتصدي لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء تطوير شامل لمستشفى حميات المنيا، بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه، ورفع كفاءة مستشفى صدر المنيا، بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه، بالإضافة الى تطوير معمل الرصد البيئي، وإنشاء المركز التدريبي لتكنولوجيا المعلومات الصحية فرع المنيا، بالإضافة إلى إنشاء المعهد الفني الصحي بالبيهو.

وأضاف أنه تم تطوير ورفع كفاءة العديد من المنشآت الطبية خلال عام 2020، حيث شملت توفير 170 جهاز للغسيل الكلوي، كما تم تركيب شبكة غازات متكاملة وتنكات للأكسجين، وزيادة عدد أجهزة التنفس الصناعي، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الصدر والحميات والمنيا العام ومغاغة المركزي.

وأكد الدكتور شحاته كمال، مدير إدارة الطب العلاجي، أنه تم الانتهاء من تركيب شبكة الغازات بمستشفى صدر وحميات المنيا، وزيادة جهاز تنفس صناعي لعناية مستشفى الصدر، بقوة 8 أسرة، وتركيب تانك الأكسجين، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التطوير الجزئي لمستشفى الصدر، وزيادة عدد أجهزة التنفس إلى 11 جهاز، ويجري حالياً استكمال اعمال المرحلة الأخير من التطوير.

كما تم رفع كفاءة قسم الاستقبال والعمليات بمستشفى المنيا العام، ورفع كفاءة شبكة الغازات بمستشفى مغاغة المركزي، كما تم تطوير مستشفى حميات المنيا، وتركيب شبكة غازات متكاملة وتركيب تانك أكسجين، مع إضافة خدمة رعاية بقوة 28 سريراً، و4 أجهزة تنفس صناعي، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة قسم الأطفال بمستشفى مصر الحرة، من إنشاءات وتجهيزات طبية وغير طبية، وإضافة 23 حضانة للأطفال، و3 أجهزة تنفس صناعي، وتركيب شبكة غازات كاملة.