«زعابيب أمشير».. رياح شديدة محملة بالأتربة تضرب المنيا

تشهد المنيا موجة طقس غير مستقر إذ ضربت الرياح الشديدة المحمله بالأتربة جميع أرجاء المحافظة، وفضل معظم الأهالي عدم الخروج من منازلهم، لحين استقرار الأوضاع، خاصة وأنهم اعتادوا على موجهة هذه الموجة خلال شهر أمشير من كل عام، والمعروف باسم «زعابير أمشير».

وأعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

كما وجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.