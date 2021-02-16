مد وتدعيم شبكات المياه.. نشاط «حياة كريمة» في المنيا

تولي الدولة هذه الفترة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اهتماما كبيرا بتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال إقامة العديد من المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تتضمن المرحلة الثانية من «حياة كريمة» تطوير نحو 1500 قرية بـ50 مركزًا على مستوى الجمهورية، لتوفير خدمات مختلفة لأهالي القرى.

ووصل قطار مشروعات «حياة كريمة» إلى محافظة المنيا، فيقول المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنّ الشركة تنفذ أعمال مد وتدعيم شبكات المياه بقرية جريس بأبوقرقاص، لنحو 5 آلاف متر مياه، تنفيذا للمبادرة الرئاسية «حياه كريمة».

تركيب 1300 متر قطر 6 بوصات و3700 متر قطر 4 بوصات للشوارع المحرومة منزلية

وأكد رئيس الشركة بالمحافظة، أنّه جار المتابعة الدورية للأعمال تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بمتابعة تنفيذ خدمات المياه والصرف الصحي بالمحافظة، موضحا أنّه جرى الانتهاء من تركيب 1300 متر قطر 6 بوصات، و3700 متر قطر 4 بوصات للشوارع المحرومة منزلية.

ويهدف المشروع القومي «حياه كريمة» إلى تنمية وتطوير الريف المصري، حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بمحافظة المنيا في 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة: أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس مغاغة، والعدوة، بتكلفة تصل لنحو 22 مليار جنيه، لرفع قدرات البنية الأساسية من الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.

والمرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة»، القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70% التي تحتاج لتدخل، لكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى، إلى جانب تبطين الترع، وإزالة التعديات عليها، كما سيتم توصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية، والأساليب غير التقليدية التي سيتم اتباعها لتوصيل الصرف الصحي لتلك المناطق، بما يتلاءم مع أعداد السكان، والأراضي المتاحة، ونقل الصرف الصحي من الخزانات التي سيتم تنفيذها لتجميع الصرف الصحي بالعزب والتوابع، ونقلها لمحطات المعالجة من خلال عربات الكسح، والاستعانة بالعمالة المحلية من أجل توفير فرص عمل لهم.