إزالة 13 بناء مخالفا في ديرمواس وضبط 9 أطنان دقيق مدعم بملوي

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، اليوم الأربعاء، ضمن حملات إزالة التعديات، من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وبهدف القضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال تنفيذ الإزالة الفورية في المهد، وتحرير محاضر لاتخاذ اللازم مع المخالفين.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس 13حالة تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية في نطاق المركز، حيث تم إزالة 4 حالات بقرية بني حرام، على مساحة 2 قيراط و20 سهم، وإزالة 9 حالات بقرية اسمو العروس، على مساحة 11 قيراطا و12 سهما، حيث تمت الإزالة في المهد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

على جانب آخر، أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم والمخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق، ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، قال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة على الأسواق بنطاق قرى المركز والمدينة، بالتعاون مع إدارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والطب البيطري، والجهات المعنية، أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ170 شيكارة دقيق بلدي مدعم، بإجمالي 9 أطنان، لغرض بيعها في السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.