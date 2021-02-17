الأزهر يعلن أرقام الجلوس لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية غدا

أعلن الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الادارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، نشر أرقام جلوس طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، غدا الخميس، حرصا من الأزهر، على صحة وسلامة أبنائه وراحتهم وتخفيفا عليهم وعلى أولياء أمورهم، على أن يقوم الطالب بإدخال رقم الكود الخاص به «كلمة المرور» لمعرفة رقم جلوسه، وسوف ينشر رابط البوابة من خلال صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف عبدالعظيم، في بيان له، أن الامتحانات ستبدأ لكل المراحل التعليمية في المعاهد الأزهرية، في تمام الساعة 9 صباحا، طبقا للجداول التي جرى إعلانها أمس، علما بأن زمن الإجابة سيكون مدونا في ورقة الأسئلة بكل امتحان.

ضوابط حضور وتقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني

يذكر أن قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن قواعد وضوابط حضور وتقييم الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني:

1- يحق للطالب الحضور مع مراعاة التباعد واتباع الضوابط الاحترازية، أو استكمال الدراسة عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية التي أتاحها الأزهر الشريف لطلابه عبر صفحاته وقنواته ومواقعه الرسمية على أن يقر ولي الأمر باكتفاء الطالب بهذه المنصات التعليمية.

2- إتاحة تأجيل العام الدراسي لمن يرغب في ذلك بتقديم اعتذار رسمي من ولي أمر الطالب لمن يرغب دون احتسابه عام رسوب.

3- يُجرى تقييم للطلاب في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021، وفق اختبار شهري إلزامي لجميع الصفوف في المواد الدراسية كلها نهاية أشهر: مارس وأبريل ومايو.

4- توضع امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام عن طريق التنسيق بين مستشاري المواد الدراسية بقطاع المعاهد الأزهرية ورؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية.