‏المعهد الأمريكي للخرسانة يمنح جامعة طنطا أعلى تقييم على مستوى العالم

أعلن الدكتور عماد السيد عتمان، ‏نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حصول الفرع الطلابي لمعهد الخرسانة بكلية الهندسة بجامعة طنطا على أعلى تقييم على مستوى العالم «امتياز» من المعهد الأمريكي للخرسانة ACI.

وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أن هذا التقييم هو أعلى تقييم للفروع الطلابية، حيث شارك أكثر من 99 جامعة من مختلف أنحاء العالم، وحصل فرع طنطا الطلابي للمعهد الأمريكي للخرسانة على هذا التقييم ضمن 33 جامعة حصلوا على نفس التقييم.

وأضاف، أن المعهد الأميركي للخرسانة يهدف إلى تطوير الأساليب العلمية الحديثة في تكنولوجيا تصنيع الخرسانة واستخداماتها، كما يتيح للطلاب الاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث والتجارب العلمية في علم الخرسانة، وإتاحة الفرصة أمامهم في المشاركة في المسابقات الدولية والإقليمية لتصنيع الخرسانة.

من جانبه، قدم الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا التهنئة لكل من ساهم في هذا الإنجاز من أعضاء الفرع الطلابي لمعهد الخرسانة بجامعة طنطا، ‏وأعضاء هيئة التدريس، والمشرف الأكاديمي للفرع الدكتور عماد عتمان، ‏نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما وجه التحية والعرفان لرئيس المعهد الطالب محمد طارق بكلية الهندسة، والذي انتقل إلى جوار ربه، حيث يعتبر هذا الإنجاز ثمرة من ثمرات اجتهاده وتفانيه غير المسبوق في العمل.

في وقت سابق، كشف الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، عن إنهاء أعمال تطوير وتجديد 5 مدرجات بكلية الآداب بالجامعة، غدا الخميس، وذلك ضمن المرحلة الأولى لتطوير مدرجات الكلية، التي تشمل 10 مدرجات.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لكلية الآداب، اليوم، حيث كان في استقباله الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد عبادة العربي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والمهندسة عزيزة محمد رضوان بالإدارة الهندسية بالجامعة ومشرفة عملية التطوير بالكلية.

ووجه رئيس جامعة طنطا، بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير في المواعيد المحددة بكل دقة، طبقًا للمقاييس والمعايير الهندسية المتعارف عليها.

وأوضح الدكتور ممدوح المصري، أن هناك خطة لتطوير مدرجات الكلية، حيث تشمل المرحلة الأولى منها 10 مدرجات و1 قاعة دراسية تشمل كل وسائل التعليم الحديثة ومزودة بأحدث منظومة للصوتيات، إلى جانب تركيب مكيفات ورخام جرانيت للأرضيات والحوائط بجميع المدرجات المدركة بخطة التطوير، وذلك لخلق بيئة ومناخ ملائم للدراسة لجميع الطلاب بالكلية.