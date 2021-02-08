نائب رئيس جامعة طنطا: حوافز وتسهيلات للمساهمة بمشروع محو الأمية

اجتمع الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مساء اليوم، مع وفد اتحاد الطلاب بالجامعة، الذي ضم رئيس الاتحاد أحمد خالد حجازي، ونائبه إسراء رشدي، بحضور أمناء اتحاد كليات التربية والآداب والتربية النوعية والتربية الرياضية والحقوق والزراعة والتجارة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة طنطا، أن هذا الاجتماع جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجامعة الدكتور محمود ذكي، بضرورة التواصل والاستماع للمشاكل التي تواجه الطلاب خاصة في تطبيق مشروع «محو الأمية» كشرط أساسي للتخرج، ومناقشة أنسب الآليات والحلول التي من شأنها تسهيل تنفيذ المشروع، وتحفيز الطلاب وتذليل العقبات التي تواجهم في هذا الشأن.

كما وجه الدكتور عماد عتمان، وفد اتحاد الطلاب بأهمية تشكيل فرق طلابية للقيام بحملات توعية بقضية «محو الأمية» والاشتراك بها، مؤكدًا على المسؤولية المجتمعية لجامعة طنطا في المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، بجانب حرص الجامعة على تقديم كافة الحوافز والتسهيلات والخدمات التي يحتاجها الطالب لتشجيعه على المساهمة في هذا المشروع.

وصرح أحمد خالد حجازي، رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، أن وفد الاتحاد تقدم بالعديد من المقترحات التي من شأنها القضاء علي المشكلات التي تواجه حاليًا طلاب الكليات التي تضمنها مشروع «محو الأمية»، ولعل أبرزها صعوبة إيجاد الدراسين الراغبين في محو أميتهم والوصول إليهم، حيث اقترح اتحاد الطلاب التعاون مع الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني لتسهيل الوصول للأميين، وتشكيل فرق تساهم في تنقيح وفرز وتنظيم قواعد بيانات بالدارسين.

وأكد رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، تقبل الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا، بصدر رحب لكافة المقترحات، مشيرًا إلى أنه جاري العمل على دراستها وإعلانها في أقرب وقت.