مساعد الخارجية الأسبق: باكستان قدمت دعما لمصر في حرب أكتوبر 1973

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وباكستان، تعود إلى عام 1948، بعد أقل من عام على استقلال باكستان في عام 1947، واتسمت العلاقات بين البلدين بالاحترام المتبادل، إلا في أوقات قصيرة زمنيا في بداية الخمسينات، لكن جرى تجاوز ذلك، مبينا أن باكستان قدمت مساعدة إلى مصر لا يعرفها الرأي العام، منها مساعدات خلال حرب أكتوبر 1973، ومصر تقدر هذه المساعدات في الحرب المجيدة.

زيارة وزير خارجية باكستان لدفع التعاون بين البلدين

ولفت «هريدي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «غرفة الأخبار» المذاع على فضائية «extra news»، إلى وجود لجنة وزارية مشتركة بين البلدين، يترأسها وزيرا خارجية البلدين عام 1995، وتنص على عقد قمة سنويا بين البلدين بالتناوب بين العاصمتين القاهرة وإسلام أباد، لكن لأسباب مختلفة، لم يتم الانتظام في عقد القمة بين البلدين بشكل دوري، مضيفا نتمنى أن تكون زيارة وزير خارجية باكستان اليوم، مخدوم شاه محمود قريشي، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعمل على دفع التعاون المشترك بين البلدين.

خطر إرهاب ضد مصر وباكستان

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: «خطر الإرهاب واحد بالنسبة لمصر وأفغانستان خاصة بعد اتخاذ الجماعات المتأسلمة من أفغانستان مكانا لها وهذا يضر باكستان»، منوها بأنه «سيتم تبادل المعلومات الاستخبارية بين مصر وباكستان، وعند انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان والناتو يجب التعاون بين مصر وباكستان لمنع انتشار الإرهاب مرة أخرى».

تعاون متبادل بين البلدين

وواصل: «من ضمن المشاكل الكبرى التي تواجه باكستان ولم تنجح في التعامل معها بصورة فعالة هي مشكلة الطاقة والكهرباء والتي يمكن أن تشارك مصر في حلها من خلال تقديم المشورة والدعم الفني إلى باكستان كما أنه يمكن الدفع باستثمارات أجنبية من باكستان لمصر التي تشهد حالة استقطاب حادة تعطل التنمية في البلاد».