التنمية المحلية: تلقينا 2 مليون و743 ألف طلب تصالح

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنهم حتى الآن يتلقون شكاوى في مخالفات البناء، موضحا أن وحدات الإدارة المحلية وصلت إلى استقبال وفتح ملفات تصالح 2 مليون و743 ألفا و606 طلبات تصالح، موضحا أن هذا من إجمالي حوالي ثلاثة ملايين مخالفة، والوزارة كانت قد تلقت 503 آلاف من أبريل 2019، وحتى 14 يوليو 2020، ومنذ هذا الوقت وحتى الآن تقدم 2 مليون و240 ألف طلب.

وأضاف «قاسم»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الثلاثاء، أن الحوافز والتخفيضات، والتوعية والشرح للمواطنين ساهم في ارتفاع عدد الطلبات التي استقبلوها في هذا الأمر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنهم أخذوا عينة من الطلبات قدرها 40 ألف طلب، لبحثها، موضحا أن من لهم الحق في التصالح تصل نسبتهم إلى 88%، وحتى باقي الملفات الأخرى سوف تُبحث، موضحا أن مسألة التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني.

ولفت إلى أن اللجان الفنية التي تم تشكيلها في المحافظات ستنزل على الأرض وتراجع، موضحا أن الميزة المهمة التي يتمتع بها المواطن المصري هو تحديد سعر التصالح بـ50 جنيها للمتر، وهذا ساعد في إقبال الناس على التصالح.

وأشاد بدور المؤسسات المدنية في العمل بالمبادرة والتواصل مع 14 محافظة لبحث 8500 أسرة وفقا للمعايير الموضوعة من أجل الدفع عنهم في هذه المبادرة، وسيتم التصالح نيابة عنهم وتقديم الملفات، بالتعاون مع رجال الأعمال، وهذا من أجل مساعدة المواطنين، مشددا على أن كل عناصر الدولة المصرية حتى المجتمع المدني، والمواطنين كلهم ساعدوا في الوصول إلى هذه النسبة من التصالح.

وكشف أنه بدءا من أول أبريل سيتم العمل في مطابقة الملفات على أرض الواقع، وقد ينتهون من ذلك نهاية العام.