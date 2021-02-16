التنمية المحلية: أمطار خفيفة في 7 محافظات.. واستمرار رفع حالة الطوارئ

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة طالبت المحافظات باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ لمجابهة موجة الطقس السيئ التى تضرب أماكن متفرقة من البلاد، وذلك بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف لـ «الوطن»، أن أغلب المحافظات فى حالة مستقرة حتى الآن، مع وجود انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط للرياح فى محافظات الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة فى بعض المناطق، مؤكدا على وجود متابعة من غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية على مدار الساعة مع غرف عمليات المحافظات لإزالة أى معوقات ومتابعة انتشار المعدات للتعامل مع الأمطار أو السيول أولا بأول.

قاسم: القاهرة تعرضت لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة مع استمرار نشر المعدات فى المحاور الرئيسية

وأشار إلى أن القاهرة تعرضت لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة مع استمرار نشر المعدات فى المحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق وغيرها من المناطق المتوقع تجمع مياه الأمطار فيها، لافتا إلى أن محافظة الجيزة تشهد استمرار رفع درجة الطوارئ وتمركز المعدات، كما تعرضت لأمطار خفيفة فى أماكن محدودة.

وأكد أن محافظة القليوبية تعرضت لأمطار من خفيفة إلى متوسطة على مختلف المدن والأحياء، كما شهدت محافظة كفر الشيخ سقوط أمطار، وأيضا الدقهلية شهدت سقوط أمطار، كما تعرضت الإسكندرية لأمطار خفيفة، لافتا إلى وجود تنسيق متواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء والمحافظات للتعامل الفورى مع أى طارئ، ومتابعة الموقف أولا بأول.

وأوضح أن هناك تكليفا من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، للمحافظين بموافاة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بتقرير دورى كل ساعتين لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة، لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، مع التأكيد على استمرار نشر معدات شفط مياه الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق المحددة ضمن خطة مجابهة الأزمة، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات.