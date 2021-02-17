لأول مرة.. إجراء عملية قسطرة مخية لطفل يبلغ 5 أيام بمستشفى الغردقة العام

نجح فريق من الأطباء ولأول مرة بمحافظة البحر الأحمر إجراء عملية تركيب قسطرة مخية لطفل من أهالي مدينة الشلاتين يبلغ من العمر 5 أيام وكان يعاني من انسداد بالقنوات المخية، وذلك تحت إشراف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة توفير جميع الخدمات الطبية العاجل.

وأعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، أن فريق من الأطباء ولأول مرة بمحافظة البحر الأحمر نجح في إجراء عملية تركيب قسطرة مخية للطفل «م. ك» من أهالي مدينة الشلاتين، يبلغ من العمر 5 أيام، حيث كان يعاني من انسداد بالقنوات المخيفة، وذلك بغرفة العمليات المجهزة بالأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة بمستشفى الغردقة العام وتم حجزه بحضانة المستشفى لاستكمال العلاج.

وأوضح مرعي أن فريق طبي من جامعة الزقازيق بالاشتراك مع دكتور وليد السيد رئيس قسم المخ والأعصاب بمستشفى الغردقة العام، ودكتورة نيفين لطفي طبيبة الأطفال بمستشفى الغردقة العام، وذلك بغرفة العمليات المجهزة بالأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة بمستشفى الغردقة العام، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مقدما الشكر لجميع الفريق الطبي المشارك في العملية.

وكشف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن بدء العمل لأول مرة بقسم الرمد الجديد بمستشفى الغردقة العام، حيث تم إجراء 11 عملية جراحية للعيون بواسطة فريق طبي من جامعة الأزهر بعد افتتاح عمليات وعيادة الرمد وتزويده بأجهزة طبية بقيمة 2 مليون جنيه.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريح صحفي على استمرار إضافة خدمات صحية جديدة بمستشفيات الصحة، حيث تم إجراء عمليات مياه بيضاء مع زرع عدسة وإزالة ورم من الحاجب وإزالة ظفرة مع ترقيع الملتحمة ومسح عدسة.