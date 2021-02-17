عاجل.. مصرع 3 وإصابة 12 في حادثين منفصلين بالمنيا

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 12 آخرون، في حادثين منفصلين بمركزي بني مزار وملوي، في محافظة المنيا، مساء اليوم الأربعاء.

وقع الحادث الأول، إثر تصادم بين ميكروباص وتروسيكل، على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام مدخل قرية السعدية بمركز بني مزار، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى المنيا الجامعي، كما تم التحفظ على جثث المتوفين تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطاراً من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 6 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما أصيب 6 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل في مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، وتم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقي مدير أمن المنيا إخطاراً من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل جنوب قرية المعصرة، التابعة إدارياً لمركز ملوي جنوب المحافظة.

بانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ، تبين إصابة 6 أشخاص، تنوعت إصابتهم ما بين كسور مضاعفة وسحجات وكدمات، تم نقل المصابين إلى مستشفى ديرمواس المركزي، ورجحت التحريات الأولية التي جرت بمعرفة رجال إدارة البحث الجنائي، أن سبب الحادث السرعة الزائدة ورعونة السائق.

وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث، لإعادة تسيير حركة السير على طريق مصر- أسوان الزراعي.