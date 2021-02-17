صحة المنيا: فحص وعلاج 1857 حالة خلال قافلة بقرية «دمشاو هاشم»

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا، نفذت قافلة طبية بقرية دمشاو هاشم، بمركز المنيا، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه جرى تنفيذ أعمال القافلة بقرية دمشاو هاشم، وذلك خلال يومي 15 و16 فبراير الجاري، وجرى توقيع الكشف الطبي على 1857 حالة مترددة على القافلة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

أضاف وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف الطبي على، 410 حالة جراحة و422 حالة اطفال و253 باطنة و102 قلب و214 جلدية و82 نساء و115 تنظيم أسرة و85 أسنان، 174 أنف وأذن، وجرى عمل 88 تحاليل مختلفة، وعمل 54 حالة موجات صوتية، وعمل 5 أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ161 متردد، وتم خلع أسنان لـ6 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 31 حالة لاستكمال العلاج، كما تم عمل ندوات تثقيف صحي لـ104 مترددين، وتم استخدام 11 عيادات متنقلة، واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلية.

وتواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ القوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجا، لتقديم الخدمات الصحية للأهالي بالمجان.