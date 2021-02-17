الوزراء يوافق على نقل تبعية منشآت طبية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية لـ«الرعاية الصحية»

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، موافقة مجلس الوزراء اليوم، على نقل تبعية بعض المنشآت الصحية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية، من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية أن نص القرار تضمن أن تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية عدد من الأصول العلاجية من المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، ومراكز طب الأسرة الكائنة بنطاق محافظتي الأقصر والإسماعيلية، وذلك نقلًا من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وتابع الدكتور أحمد السبكي: نص قرار نقل الأصول العلاجية أن تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول المحددة في نطاق المحافظتين، وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المعنية بضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ دخول محافظتي الأقصر والإسماعيلية نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.

ولفت السبكي، إلى أنه تم أيضًا إحاطة مجلس الوزراء اليوم بمستجدات موقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2257 لسنة 2020، والخاص أيضًا بالموافقة على نقل بعض المنشآت الصحية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وثمن الدكتور أحمد السبكي، موافقة مجلس الوزراء اليوم، على قرار نقل بعض الأصول العلاجية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارهما ثاني وثالث محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي دشنهما الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، لافتًا إلى أن هذا القرار يعكس الثقة في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ويدفع المنظومة لمزيد من النجاحات التي حققتها فعليًا على أرض بورسعيد.

وتابع: أن مجلس الوزراء يعزز من فرص إنجاز المشروعات القومية، وفي مقدمتهم مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ومؤكدًا تكاتف كافة الجهات والوزارات المعنية وأجهزة الدولة لإنجاز المشروع وضغط الجدول الزمني لتنفيذه في 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى اهتمام القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق حلم المصريين في الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال امتداد تطبيق المنظومة الجديدة إلى أرض الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء أمس، ثم محافظة تلو الأخرى تباعًا إلى أن تصل إلى كل شبر في أرض مصر.