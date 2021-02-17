تحطم عدد من السيارات بسبب سوء الأحوال الجوية في دمياط

شهدت محافظة دمياط، اليوم الأربعاء، سقوط سقف على عدد من السيارات، مما أدى إلى تهشمها، بسبب سوء الأحوال الجوية، وانتقلت الحماية المدنية إلى مكان الحادث، دون الإبلاغ عن إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأكد مصدر مسئول بهيئة إسعاف دمياط عدم ورود أي بلاغات حول وقوع إصابات طول اليوم، نتيجة سوء الأحوال الجوية، التي تشهدها محافظة دمياط وعدد من المحافظات الساحلية منذ ليلة أمس.

وتعرضت محافظة دمياط لهطول أمطار غزيرة مصحوبة بثلوج فجر اليوم، صاحبتها رياح شديدة، مما تسبب في توقف حركة الصيد لليوم الثاني بميناء عزبة البرج، فيما انتظمت حركة الملاحة البحرية.

وأكد عصام البراوي، شيخ الصيادين بمدينة عزبة البرج، توقف حركة الصيد بعد ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار، تزامناً مع حالة تقلبات الطقس، التي من المتوقع أن تستمر حتى يوم الخميس، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وعلى الرغم من سوء الأحوال الجوية، ووصول سرعة الرياح إلى 45 عقدة، واصل ميناء دمياط عمله بمعدلاته الطبيعية، وأعلن اللواء بحري أركان حرب وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، استمرار الميناء في استقبال ومغادرة السفن، مؤكداً أن معدلات العمل لم تتأثر بالتقلبات الجوية، مشيداً بالكفاءة العاليه لمرشدي الهيئة وجميع العاملين على القاطرات والوحدات البحرية.