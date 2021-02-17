«التنمية المستدامة» بمطروح: توزيع 50 ألف شتلة زيتون و10 آلاف لوز

انتهى مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح من تجهيز توزيع شتلات أشجار الزيتون؛ تحت رعاية الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، دعما لمزارعي محافظة مطروح للتوسع في زراعة الزيتون؛ طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بزياردة إنتاج الزيتون في مصر.

وأعلن، اليوم الأربعاء، المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، التابع لبحوث الصحراء، أن مشتل إنتاج شتلات الزيتون بالمركز يستعد لتوزيع 50 ألف شتلة أشجار زيتون، بالإضافة إلى «الكمبوست والكبريت والمخصبات» كما سيتم توزيع 10 آلاف شتلة لوز لتوزيعها على المزارعين من أهالي مطروح في مراكز ومدن المحافظة بالمجان.

وقال «الأمير»، إن التوزيع يُجرى وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها بمركز التنمية المستدامة بعد إجراء المعاينات ومراجعة كشوف المستحقين وفق معايير التوزيع والإستعداد بالجور وتهيئة الجناين بأراضي زراعة الزيتون.

وأكد الدكتور وائل غيث مدير إدارة الاستشارات الفنية بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن المركز يختار حاليا 200 حقل إرشادي بالتعاون مع وحدات الدعم الفني والإرشادي بمناطق عمل المركز بالتعاون مع وحدة الاستشارات الفنية، وذلك لتنفيذ الممارسات الزراعية المثلى بمساحة فدان، وستتم تنفيذ المعاملات الخاصة بالتسميد والري التكميلي ومعاملات معالجة الملوحة للجناين والمناطق الزراعية.

وتشهد محافظة مطروح حاليا سقوط أمطار بجميع مدن المحافظة التي تعتبر شريان حياة لأبناء البادية داخل الصحراء لاستخدمها في شرب الانسان وسقي الحيوانات وبالإضافة إلى أرضي المراعي الطبيعية في صحراء مطروح، كما تعتمد زراعات الزيتون على مياه الأمطار بشكل كامل.