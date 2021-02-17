ضبط تاجر مخدرات بأسوان: «جايب مكبس تدوير للحشيش في بيته»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على تاجر مخدرات بمحافظة أسوان، وبحوزته 18 طربة حشيش، وكمية من مخدر البانجو، قدرت قيمتها بـ1.5 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن أسوان، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، بالإتجار في مخدر الحشيش، ومحاولته تصنيع وتدوير وخلط المخدر لمضاعفة كمياته، متخذاً من دائرة قسم شرطة أول أسوان، مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وضبط بحيازته كمية من مخدر الحشيش الخام، وزنت 15 كيلو جرام، و18 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1.800 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرامات، وكمية من بذور نبات القنب المخدر (البانجو) وزنت 10 كيلو جرامات، والماكينات والأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف، و13 قطعة سلاح أبيض، ومكبس بمشتملاته، ومفرمة كهربائية، وميزان حساس، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات النارية، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمخدرات بقصد الإتجار، والمكبس لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش، والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1.5 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.