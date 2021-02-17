«التنمية المحلية»: تساقط ثلوج على كفر الشيخ وبلطيم

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أجرى عدداً من الاتصالات مع المحافظين، خاصة المحافظات المتوقع سقوط أمطار فيها، لمتابعة جهود مواجهة الطقس السيء.

وأضاف «قاسم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الأربعاء، أن هناك تساقط ثلوج على الحامول دسوق وكفر الشيخ وبلطيم، واستمرار غلق ميدان الصيد في البرلس.

تقارير مستمرة من المحافظات

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزير تلقى تقريرًا عن أهم ما حدث في المحافظات، حيث شهدت محافظة مطروح سقوط كميات كبيرة من المياه وجار رفعها، ونفس الأمر في محافظة كفر الشيخ.

ولفت إلى أنه في محافظة الدقهلية سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة، والأجهزة التنفيذية تقوم بمتابعة رفع التراكمات، وفي الإسكندرية سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتقوم معدات الحماية المدنية برفع التراكمات، واستمرار غلق الموانئ، ونفس الأمر في السويس.

وأشار إلى أن هناك نشاط للرياح مع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، مثل شمال سيناء ، وبورسعيد، والإسماعيلية والشرقية، ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى جميع المدن والأحياء، مع المراجعة المستمرة لكل الإجراءات اللازمة للحد من كل الآثار الناجمة عن الأمطار، في هذه المناطق.

لا أمطار في القاهرة والجيزة

وكشف أن محافظة القاهرة والجيزة شهدتا انخفاضا في درجات الحرارة، ولكن دون أمطار وعند وصول أي شكاوى من الأمطار والسيول في المحافظات يمكن للمواطنين التواصل على مبادرة صوتك مسموع، على رقم واتساب (01150606783)، أو صفحة مبادرة صوتك مسموع، أو الخط الساخن 15330.

وناشد المواطنين في المحافظات الابتعاد عن أي أعمدة إنارة، وتجنب السير بسرعات عالية حفاظا على سلامتهم وأمنهم في مثل هذه الظروف.