موجة صقيع بالمنيا.. وشركة المياه: «حددنا تجمعات الأمطار قبل حدوثها»

خلت شوارع مختلف المدن والقرى في محافظة المنيا من المارة بسبب موجة الصقيع التي تجتاح المحافظة، وأثرت على سير الحياة بشكل طبيعي، حيث التزم غالبية المواطنين منازلهم بسبب شدة الرياح والبرد.

وأعلن المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا والعضو المنتدب، عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في وضع إحداثيات جديدة لأماكن تجمع الأمطار، موضحاً أن إدارة نظم المعلومات الجغرافية بالشركة أعدت خريطة متكاملة لأماكن تجمع الأمطار بكافة أنحاء المحافظة كإجراء احترازي في حالة حدوثها.

وقال الشهاوي إن الشركة حددت أماكن انتشار سيارات الكسح بهذه الأماكن، حيث يوجد 37 سيارة، بالإضافة إلى العديد من المعدات الأخرى، كما أنه يمكن للمواطنين التواصل مع الخط الساخن من خلال موبايل رقم 01271196196، و01050509013، أو عبر تطبيق واتسآب على رقم 01271269587، أو على الرقم الأرضي 125، مؤكداً أن الشركة تضع كافة إمكانياتها لخدمة مواطنى المحافظة، ضمن دورها الخدمي للمجتمع المنياوي.

وأعلن محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، في وقت سابق، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية، وتوقعات سقوط الأمطار.

كما وجه المحافظ بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.