الأقصر تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، صباح اليوم، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية بحضور وكيل المديرية ومديري العموم بالمديرية، وذلك لبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول وبداية الفصل الدراسي الثاني؛ ومناقشة ما جاء من تعليمات باجتماع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وشدد السيد على ضرورة التنبيه على جميع مدارس المديرية برفع الغياب خلال الفصل الدراسي الثاني، وبضرورة أخذ إقرار على ولي الأمر في حالة رغبته في عدم حضور نجله للامتحانات مع تقديم طلب في حال رغبته في الغاء هذا العام مع عدم احتسابها سنة رسوب.

وأكد السيد على ضرورة متابعة استعداد المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع المراحل واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر في جميع المدارس ودواوين الإدارات التعليمية مع التزام الإدارات التعليمية بتفعيل دور الرقابة والمتابعة المستمرة خلال الفصل الدراسي الثاني، والتأكد من وصول جميع الكتب الدراسية للمدارس وعدم وجود كتب بمخازن الإدارات التعليمية، مع ضرورة التأكد من جاهزية غرف العزل بكل مدرسة ومراجعة أعمال الصيانة بالمدارس، وخاصة المدارس الثانوية؛ وعدم تعارضها مع مواعيد الامتحانات المقررة.

وشدد على ضرورة مراجعة توفر طفايات الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية وأعمال السباكة وسلامة زجاج النوافذ وتفعيل المشاركة المجتمعية في الإطار القانوني، وأيضا أكد على توزيع وجبات التغذية المدرسية المقررة من الوزارة للطلاب بالمدرسة أولا بأول وعدم تخزين أي كميات بالمدرسة.

وأكد على عودة جميع العاملين بدأ من يوم 20/2/2021 م ما لم يصدر ما يلغى ذلك للمشاركة في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول والاستعداد للفصل الدراسي الثاني، موجها بمتابعة صرف مستحقات العاملين من الزيادات المقررة والتأكد من دفع شهري ديسمبر ويناير.