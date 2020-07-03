عميد "الخدمة الاجتماعية" ببنها: ممنوع دخول الإمتحانات بدون كمامات

قالت الدكتورة نورهان منير فهمي عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعيه ببنها، إنه جرى رفع درجة الإستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للسنوات النهائية، في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أنه جرى توفير أجهزة رش وتعقيم للمدرجات وقاعات الإمتحانات قبل وبعد دخول الطلاب، فضلًا عن توفير3 بوابات تعقيم ذاتي للطلاب والطالبات والعاملين بالمعهد وكواشف حرارية لقياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول الامتحانات.

وقالت إنه جرى توفير عدد كبير من الكمامات للطلاب وكميات من الكلور والمطهرات اللازمة لأعمال التعقيم، ووضع ملصقات إرشادية لتوعية الطلاب في عدد من الأماكن داخل وخارج المعهد، وتطهير وتعقيم كافة أجهزة الحاسب واللجان والممرات والمقرات تعقيما جيدا بشكل يومي، والتخلص الأمن من النفايات وكافة الأوراق يوميًا ونظافة دورات المياة وتعقيمها وتوفير قاعات واسعة ومعقمة لأعمال التصحيح، وتم وضع علامات على الأرض لتطبيق التباعد بين الطلاب حرصًا على توفير أقصى درجات الحماية والسلامة للطلاب .

وأكدت عميدة المعهد، أنه لن يتم السماح لأى طالب أو ملاحظ بدخول الإمتحان بدون الكمامة والتنبيه على الطلاب بالحضور قبل موعد الإمتحان بساعة ونصف على الأقل لعمل مسح طبي لهم باستخدام الكواشف الحرارية وقياس درجة حرارتهم والتعامل الفورى مع أى حالات طارئة بالتنسيق مع الأجهزة الصحية بالمحافظة .

من جانبها، قالت الدكتورة منى هدهد مدير إدارة البيئة وخدمة المجتمع، إنه تنفيذا لتوجيهات عميدة المعهد جرى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، وتوفير كل سبل الوقاية للطلاب.

وأعلنت تخصيص حجرات للعزل وتوفير أطقم طبية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، وتوفير المناخ والأجواء الملائمة للطلاب لأداء الأمتحانات وتوفير التهوية والإضاءة اللازمة للطلاب، وتنظيم خروج الطلاب بطريقة سليمة وصحية بفواصل زمنية لمنع التزاحم.

وأكد اللواء مجدي راشد، مدير إدارة الأمن بالمعهد، تطبيق إجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة خلال فترة الإمتحانات، ومنع أي تجمعات طلابية أو الانتظار أمام المعهد بعد الإمتحانات حرصًا على سلامة الطلاب ووقايتهم أثناء الإمتحانات .