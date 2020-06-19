وكيل "تعليم مطروح": المشاركة فى الإمتحانات واجب وطني

قال الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إن مطروح إستعدات لإمتحانات الثانوية العامة من خلال تجهيز 10 لجان بمراكز المدن وإستراحات لمنتدبى الإمتحانات.

وأضاف، اليوم، خلال الإجتماع الذى عقده بمكتبه بحضور عبدالفتاح صالح مدير عام إدارة مرسى مطروح التعليمية وجمال قنديل وكيل الإدارة التعليمية بحضور أعضاء اللجنة الثلاثية ولجنة الإدارة أن الإخلاص فى العمل وتقدير المسئولية أساس النجاح خاصة وأن المشاركة فى أعمال الإمتحانات تعتبر واجب وطنى فى تلك الظروف التى تواجه بها البلاد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتناول الإجتماع إستعراض اللمسات النهائية لإنطلاق ماراثون إمتحانات الشهادة الثانوية العامة والإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية التى تم إتخاذها بجميع اللجان الإمتحانية المتواجدة بمدينة مرسى مطروح حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، وذلك وفق التعليمات الوزارية الخاصة بذلك وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وقدم "النيلى" الشكر لمسئولى إدارة مطروح التعليمية وأعضاء اللجنة الثلاثية وعضو لجنة الإدارة تقديرا للجهد المتميز والأداء المثمر خلال المرحلة الحالية خلال الإستعداد لإنطلاق إمتحانات الثانوية العامة.