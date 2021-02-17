الإعدام شنقا لشقيقين قتلا مواطنا بسبب خصومة ثأرية بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ، وأحمد عبد العزيز، وأحمد حنفي، وأمانة سر أندراوس فهمي، بإعدام شقيقين من قرية «داقوف»، التابعة لمركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، متهمين في جريمة قتل أحد المواطنين، بسبب خصومة ثأرية، في القضية رقم 2633 لسنة 2017 ومصادرة الأسلحة المضبوطة.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة عاقبت كلاً من «عزت ر. ف.»، وشهرته «بهاء»، وشقيقه «هلال»، بالإعدام شنقاً، ومصادرة الأسلحة النارية المضبوطة في جريمة قتل المجني عليه «ربيع ص. أ.»، في منتصف عام 2017، على خلفية خصومة ثأرية بين عائلتين.

وأضاف أن المجنى عليه فوجئ بالمتهمين ينتظرانه أمام منزله، وحال وصوله للمنزل أطلقا عليه 3 طلقات نارية وقاما بطعنه عدة طعنات بالظهر والجسم، ونتج عن ذلك وفاته.

وألقت أجهزة الأمن بالمنيا، في وقت سابق، القبض على المتهمين اللذين أنكرا ارتكاب الواقعة، رغم شهادة والدة المجني عليه «نجوى أ. ع.»، بمشاهدة المتهمين بقتل ابنها أمام المنزل وشهادة «أحمد أ. ع.»، بقيام المتهمين بارتكاب والواقعة.

استندت هيئة المحكمة في حكمها بإعدام المتهمين على أقوال الشهود، وتقرير الطب الشرعي بشأن الواقعة والجيران.

وأحال المحامى العام لنيابات شمال المنيا المتهمين إلى محكمة الجنايات في مايو من عام 2018، بتهم إحراز أسلحة نارية بدون ترخيص، وارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، ووفقاً لمواد قانون العقوبات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقاً حتى الموت.