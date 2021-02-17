الفيوم تُناشد المزارعين تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

وجهت محافظة الفيوم مناشدة إلى جميع المزارعين ومربي الماشية وأصحاب الثروة الحيوانية، اليوم الأربعاء، للتجاوب مع حملات تحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأكدت محافظة الفيوم، في بيان أصدرته قبل قليل، أنّ الوحدات البيطرية على مستوى المحافظة مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات والمعدات، التي تحتاجها اللجان البيطرية، ومنها مهام الأمان الحيوي، مع ضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة، لتطعيم الماشية ضد الأمراض المختلفة

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن مديرية الطب البيطري انتهت من تحصين 52 ألف رأس ماشية متنوعة، ضمن الحملة القومية الأولى لعام 2021 لتحصين الماشية بمختلف أنواعها ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك منذ انطلاق الحملة يوم 6 فبراير الجاري، ومازالت أعمالها مستمرة حتى الآن.

على جانب آخر، أوضح الدكتور أيمن محمد عادل، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أنّ الحملة القومية الأولى تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية من الجاموس والأبقار والأغنام والماعز، لافتاً إلى أنّ الحملات تجوب كافة مراكز وقرى وعزب المحافظة، لتصل إلى كافة المواطنين والمربيين في أماكنهم، وللتسهيل عليهم وتوفير عناء الذهاب إلى أماكن بعيدة عنهم.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنّ لجان الارشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين بضرورة الاهتمام بتطعيم الماشية باللقاحات اللازمة في مواعيدها، طبقًا لإعلان مديرية الطب البيطري، وذلك لحمايتها من الإصابة بالأمراض المختلفة، وأبرزها الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي حصدت أرواح عشرات الآلاف من الماشية خلال السنوات الماضية، إلا أنّ تلك التطعيمات تحميها من الإصابة بتلك الأمراض.

ودعا مدير الطب البيطري الفلاحين ومربي الماشية، للإقبال على لجان التحصين المنتشرة في القرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة، لتحقق الحملة أهدافها المرجوة بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروه الحيوانية، ووقايتها من الأمراض، مما يُسهم في زيادة إنتاجيتها.