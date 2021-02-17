احتفالا بيوم الشهيد.. محافظ الفيوم يكرم أسر الشهداء

احتفالا بيوم الشهيد.. محافظ الفيوم يكرم أسر الشهداء
كتب:
أسماء أبو السعود
03:22 م | الأربعاء 17 فبراير 2021
احتفالاً بيوم الشهيد.. محافظ الفيوم يُكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات
كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات الحربية، اليوم الأربعاء، في حفل نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، في قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.
جاء ذلك بحضور اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، والدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والعقيد أمجد بهي الدين مدير مكتب جمعية المحاربين القدماء بالفيوم.
بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرأن الكريم، أعقبهاعرض فيلم تسجيلي بعنوان «ظل الشهيد»، من إخراج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، يوضح معارك حرب الاستنزاف، وتدمير السفن الإسرائيلية، وأبطال حرب أكتوبر.
وفي كلمته أشار محافظ الفيوم، إلى أنّ الاحتفال بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، يوم عزيز على الجميع، لذلك يتم تكريم أسر شهدائنا الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات الحربية من أبناء المحافظة، الذين قدموا كل غالٍ ونفيس من أجل أمن مصر واستقرارها، موضحاً أنّ الاحتفال يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويُجسد أسمى معاني التضحية والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء تخليداً لذكراهم.
وأوضح المحافظ، أنّ رجال قواتنا المسلحة على مر التاريخ ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والوفاء، وظهر هذا جلياً خلال السنوات الماضية التي تعرضت فيها مصر لمخاطر كبيرة، مشيراً إلى أنّ قيمة ما قدمه الشهيد أكبر من أي جهدٍ وعمل، ولمكانته فقد كرمه الله سبحانه وتعالى وجعل له منزلة عظيمة، لافتاً إلى مكانة مصر وحضارتها بين الدول، وأنّ نمو الدولة وتطويرها نابع من وعي شعبها، وقوة جيشها.
وقدم محافظ الفيوم تحية تقدير وإعزاز لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، الذين قدم أبناءهم أرواحهم الذكية من أجل رفعة الوطن والدفاع عن أراضيه، مؤكداً أنّ تكريم هؤلاء الأبطال يُعد تكريماً معنوياً لا يضاهي ما قدموه من أجل مصرنا الحبيبة، مشيراً إلى أنّ المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم اللازم وتلبية جميع احتياجات أسر الشهداء.
وفي الختام قام محافظ الفيوم ومدير جمعية المحاربين القدماء، بتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية ومنحهم بعض المساعدات.