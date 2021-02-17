احتفالا بيوم الشهيد.. محافظ الفيوم يكرم أسر الشهداء

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات الحربية، اليوم الأربعاء، في حفل نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، في قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، والدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والعقيد أمجد بهي الدين مدير مكتب جمعية المحاربين القدماء بالفيوم.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرأن الكريم، أعقبهاعرض فيلم تسجيلي بعنوان «ظل الشهيد»، من إخراج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، يوضح معارك حرب الاستنزاف، وتدمير السفن الإسرائيلية، وأبطال حرب أكتوبر.

وفي كلمته أشار محافظ الفيوم، إلى أنّ الاحتفال بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، يوم عزيز على الجميع، لذلك يتم تكريم أسر شهدائنا الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات الحربية من أبناء المحافظة، الذين قدموا كل غالٍ ونفيس من أجل أمن مصر واستقرارها، موضحاً أنّ الاحتفال يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويُجسد أسمى معاني التضحية والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء تخليداً لذكراهم.

وأوضح المحافظ، أنّ رجال قواتنا المسلحة على مر التاريخ ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والوفاء، وظهر هذا جلياً خلال السنوات الماضية التي تعرضت فيها مصر لمخاطر كبيرة، مشيراً إلى أنّ قيمة ما قدمه الشهيد أكبر من أي جهدٍ وعمل، ولمكانته فقد كرمه الله سبحانه وتعالى وجعل له منزلة عظيمة، لافتاً إلى مكانة مصر وحضارتها بين الدول، وأنّ نمو الدولة وتطويرها نابع من وعي شعبها، وقوة جيشها.

وقدم محافظ الفيوم تحية تقدير وإعزاز لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، الذين قدم أبناءهم أرواحهم الذكية من أجل رفعة الوطن والدفاع عن أراضيه، مؤكداً أنّ تكريم هؤلاء الأبطال يُعد تكريماً معنوياً لا يضاهي ما قدموه من أجل مصرنا الحبيبة، مشيراً إلى أنّ المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم اللازم وتلبية جميع احتياجات أسر الشهداء.

وفي الختام قام محافظ الفيوم ومدير جمعية المحاربين القدماء، بتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية ومنحهم بعض المساعدات.