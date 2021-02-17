قناة السويس تعلن تصدير أول سفينة إسمنت من ميناء شرق بورسعيد إلى أمريكا

قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن ميناء العريش، يعمل بوضعه الحالي على توفير التصدير لعدد من الدول ومنها لبنان، كما سيجري تطوير الميناء خلال الفترة القليلة المقبلة، بشكل ضخم، لخدمة التصدير على مستوى العالم: «أعددنا الأرض والخطة الزمنية، وبالفعل فيه جهات بتشتغل في تلك المنطقة».

وأعلن «زكي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، تصدير أول سفينة من ميناء شرق بورسعيد، وهي سفينة محملة بـ18 ألف طن من الإسمنت للولايات المتحدة الأمريكية: «بيهمنا إنتاج الإسمنت اللي بيتعمل في سيناء، وأنه يجد الأسواق الخارجية للتسويق والتصدير، وهو بجودة عالية».

وأوضح أن هناك خطة طموحة لتصدير الإسمنت والملح للأسواق المختلفة حول العالم، ومنها السوق الأمريكية: «هتكون هناك مجموعة أخرى من تلك السفن في القريب، وهو ما يعطي إنتاجية عظمى لمصانع الإسمنت المصرية».

وأكد أن ميناء بورسعيد، حاليا، يحدث به الكثير من أعمال الإنشاء والتطوير، وهناك خطة تطوير شاملة لميناء العين السخنة، باعتباره ميناء محوريا على خليج السويس: «فيه شغل كتير بيتعمل على تطوير المواني وتجهيزها حتى تكون جاهزة إقليميا لخدمة التصدير لمختلف الدول، وكافة الأعمال الخاصة بالمواني والمرافق على أعلى مستوى».

وأشار إلى أن الهيئة تهتم بإنجاز المشروعات الخاصة بمجمع البتروكيماويات الذي تجري إقامته بمنطقة العين السخنة، وبه ستنجح مصر لتكون مركزا استراتيجيا لتصدير تلك المنتجات والذي تصل تكلفته إلى 45 مليار دولار: «هيوفر فرص عمل كثيرة، وهيدي ثقل لمنطقة السخنة في أعمال البتروكيماويات».

وتابع: «عندنا مجموعة من الصناعات المتعلقة مستقبلا، وفيه عندنا مجموعة متنوعة من القطاعات، ونتمنى أن نهيئ أنفسنا ونكون جاهزين لاستقطاب استثمارات مباشرة بعد هدوء جائحة فيروس كورونا».