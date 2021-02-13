«توقف قليلا لسلامتك».. لافتة من «قناة السويس» حفاظا على ركاب المعديات

«توقف قليلا لسلامتك».. لافتة وضعتها هيئة قناة السويس، في الساعات الأولى من صباح اليوم، لمعديات نقل الركاب والمواطنين، حفاظًا على سلامتهم من خطر الشبورة الجسيم، وذلك وفقًا لمصادر بالهيئة.

وعادت الطرق السريعة بين العريش والقنطرة شرق، والشيخ زويد، من الناحية الشرقية، إلى طبيعتها، بعد غلقها بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي غطت معظم الطرق السريعة خارج المدن، وحرمت المسافرين من السير فجر اليوم؛ لعدم وضوح الرؤية وخطورة السير.

وغطت الشبورة المائية، الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، التي بدأت بعد منتصف الليل حتى بزوغ شمس النهار، أدى ذلك الى انعدام الرؤية بشكل تام على جميع المحاور بطريق السير على الطرق السريعة المؤدية من العريش إلى المحافظات الآخرى بداية من الإسماعيلية ومعديات العبور.

وفتحت شرطة المرور الطرق السريعة الآخرى بين العريش وبئر العبد من الناحية الغربية، وطريق العريش الشيخ زويد والحفن وسط سيناء من الناحيتين الشرقية والجنوبية بعد أنتهاء الشابورة المائية.

ووفقًا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ بمدن وقرى شمال سيناء فجر اليوم، قبل ظهور شمس النهار مجددًا وزوال الشبورة المائية، وأن شمال سيناء تشهد أنخفاضا فى درجات الحرارة أوقات المساء ، فيما ترتفع درجات الحرارة أوقات الظهيرة حتى موعد المساء.

من جهة أخرى، اختفت تمامًا آثار مياه الأمطار والبرك من الشوارع الفرعية والطرق العامة بعد قرابة أسبوع من هطولها على بعض مناطق المحافظة، وعملت مجالس المدن على تنظيف الشوارع التي تسببها سقوط الأمطار والرمال الطينية.