إعادة فتح موانئ شرم الشيخ ونويبع لتحسن الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وأكد البيان استئناف الأنشطة البحرية، وانتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة بموانئ البحر ال،حمر مع استمرار غلق موانئ السويس والغردقة .

وكانت قد أعلنت الهيئة منذ قليل إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار حركة الرياح، واستئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، مع انتظام حركة الملاحة وأعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة بموانئ البحر الأحمر .

وأوضح البيان أن مديري الموانئ يتابعون مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وكانت قد أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر في بيان لها أمس، إغلاق ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء، لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 28-30 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار، واضطراب حالة البحر.

وأكد البيان إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية، مع استمرار غلق ميناء شرم الشيخ البحري.

وأعلنت الهيئة رفع درجة الاستعداد بكافة المواني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر .

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إنه جرى رفع درجة الاستعداد وجاهزية غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمواني التابعة للهيئة، لمواجهة المخاطر المحتملة، وتكوين فرق طوارئ بالموانئ لمراجعة غرف ومسارات الصرف للقضاء على تراكم المياه بالساحات التخزينية وعلى الأرصفة، ومراجعة المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية البديلة.

وأكد المتحدث الإعلامي أنه جرى تجهيز لنشات الإرشاد والقاطرات ووحدات الإنقاذ والمطافئ والإسعاف وجميع الوحدات البحرية الأخرى، لتكون جاهزة لتلقى إشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها .