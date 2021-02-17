بعد إلغاء صحة التوقيع.. خدمات يقدمها الشهر العقاري

أيام قليلة تفصلنا عن بدء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، حيث يتم تطبيقه بدء من 4 مارس المقبل، ومن أهم التعديلات التي يتضمنها القانون الجديد، إلغاء صحة التوقيع وعدم الاعتراف به، والتشديد على تسجيل الوحدة السكنية بالشهر العقاري، على أن يتم الاعتراف به، واعتماده في المستندات الرسمية والحكومية.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري، إلى جانب تسجيل العقارات بالشهر العقاري، كالتالي:

الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري

1- خدمات الشهر الشخصي:

- بيع شقة أو وحدة من وحدات أي عقار.

- إنهاء وقف.

- تسجيل حكم مرسى مزاد.

- تسجيل حكم تثبيت ملكية.

- بيع رضائي.

- تسجيل حكم صحة ونفاذ وإشهار إرث.

- إنهاء منفعة.

- تسجيل حكم الشفعة.

- تنبيه نزع الملكية.

- إنذار الأخذ بالشفعة "إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة".

- تسجيل قسمة رضائية.

- طلبات التسجيل التي تستند بها ملكية صاحب الشأن إلى وضع اليد.

- قسمة قضائية.

- بيع رضائي لحق الرقابة مع حفظ حق المنفعة.

- إشهار هبة في الشكل الرسمي.

- إشهار تركات شاغرة.

- بيع ضائع تنظيم.

- تسجيل حكم إشهار افلاس.

- عقد إيجارصورة رسمية من المحرر.

2- خدمات التوثيق:

- توكيل في الأمور الزوجية.

- توكيل عام مخصص.

- استخراج عقد إيجار رسمي في الشكل الرسمي.

- عمل محضر إيداع رسمي.

- استخراج عقد بيع سيارة.

- توكيل رسمي عام في الرهن العقاري.

- توكيل رسمى عام في صرف المعاش.

- استخراج توكيل رسمى عام بالصفة من سجل تجارى.

- توكيل رسمي عام بالصفة من توكيل رسمي عام.

- توكيل خاص بالصفة من توكيل رسمي عام.

- توكيل خاص بإدارة سيارة.

- توكيل خاص بيع سيارة.

- توثيق محضر تصالح.

- توثيق شهادة خبرة.

- إثبات تاريخ.

- استخراج شهادة من محضر التصديق.

- استخراج شهادة من دفتر إيصال سداد الرسوم.

- إقرار بالشهادة.

- طلب إطلاع.

- التأشير على السجلات التجارية.

- استخراج توكيل رسمي عام شامل «عام+ بنوك».

- استخراج توكيل رسمي عام.

- استخراج توكيل رسمي عام في القضايا.

- توكيل رسمي عام في الضرائب.