اليوم.. فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين

تبدأ اليوم اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، تلقى أوراق الراغبين في الترشح على مقعد النقيب، و6 مقاعد لعضوية المجلس، من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، لمدة 5 أيام، ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، بالقاعة المستديرة في الدور الثالث.

وأعلنت اللجنة عقب اجتماعها أمس، برئاسة خالد ميري، إلزام الراغب في الترشح بالدخول بمفرده إلى القاعة مقر تقديم طلب الترشح، وأن يوقع على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة.

شروط الترشح

وتتضمن شروط الترشح أيضا دفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية، و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب، ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين، بينما يشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.

ومن المقرر أن يتقدم الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بأوراق ترشحه على منصب نقيب الصحفيين، لعامين مقبلين، كما يعتزم رفعت رشاد، التقدم بأوراق ترشحه أيضا على منصب النقيب، في انتخابات التجديد النصفي للنقابة المقرر إجراؤها 5 مارس المقبل.

وطلب مجلس النقابة رأي قسم الفتوى والتشريع في إمكانية إجراء انتخابات النقابة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، ورد رئيس مجلس الدولة بخطاب للنقابة يفيد بضرورة معرفة الرأي الفني لوزارة الصحة، وبالفعل خاطبت النقابة الوزراة، وردت الأخيرة بصعوبة توفير الإجراءات الاحترازية، وأرسل خطاب الوزارة لمجلس الدولة الذي ينتظر أن يعلن رأيه القانوني، الأربعاء المقبل.

عدد الصحفيين

ويبلغ عدد الصحفيين المقيدين بجدول المشتغلين نحو 10 آلاف لهم حق التصويت، ويشترط لاكتمال النصاب حضور 50% ممن لهم حق التصويت في الاجتماع الأول يوم 5 مارس، وإذا لم يكتمل النصاب تؤجل لمدة أسبوعين، وحينها يكتمل النصاب بحضور 25% فقط.

اجراءات الترشح

ويضم مجلس نقابة الصحفيين نقيبا، مدته عامان، وله حق الترشح مره مماثلة، و12 عضوا يغادر منهم 6 أمضوا 4 سنوات، بينما يستمر 6 آخرون لمدة عامين مقبلين، فازوا في الانتخابات الأخيرة قبل عامين.

والأعضاء الستة الذين سيغادرون مجلس الصحفيين، والمتوقع خوضهم الانتخابات المقبلة، هم: جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، ومحمد خراجة، وكيل نقابة الصحفيين للشؤون الاقتصادية، وحسين الزناتي، أمين صندوق النقابة، وأيمن عبدالمجيد، مقرر لجنتي التشريعات والرعاية الصحية، وعمرو بدر، السكرتير العام المساعد، ومحمد سعد عبدالحفيظ، مقرر لجنة الإسكان.

أما الأعضاء الستة الذين سيتسمرون لعامين مقبلين، هم: خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة القيد، ومحمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، وهشام يونس، عضو لجنة القيد، ومحمود كامل، مقرر اللجنة الثقافية، ومحمد يحيى، مقرر لجنة الخدمات، وحماد الرمحي، مقرر لجنة المعاشات.

لائحة النقابة

وطبقا للائحة في حال عدم حصول أحد المرشحين لمنصب النقيب على الأغلبية المطلقة، وهي (50% +1) من الأصوات الصحيحة، تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يجرى اقتراعا بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يجرى الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.