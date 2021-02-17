"الصحفيين" تلزم الراغبين في الترشح لانتخاباتها بإجراءات احترازية

عقدت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء، اجتماعا لها بمقر نقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، وقررت اللجنة تلقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة لمدة 5 أيام، بدءًا من غد الخميس، وحتى يوم الاثنين المقبل، وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث.

وأعلنت اللجنة إلزام الراغب في الترشح بالدخول بمفرده إلى القاعة مقر تقديم طلب الترشح، كما قررت أن يوقع المرشح على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة.

وتتضمن شروط الترشح أيضا دفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين، بينما يشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.

رد وزارة الصحة

وقال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنّ وزارة الصحة أرسلت ردا على طلب النقابة بشأن بحث إمكانية عقد الجمعية العمومية للنقابة وإجراء انتخابات التجديد النصفي، موضحا أنّ الوزارة طالبت في خطابها بتأجيل الانتخابات لتعذر تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ورغم ردّ وزارة الصحة، دعا مجلس النقابة لانعقاد الجمعية العمومية التي تتضمن بند إجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة في 5 مارس المقبل.

قسم الفتوى والتشريع

وأوضح كامل في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنّ مجلس النقابة أرسل رد وزارة الصحة إلى مجلس الدولة، بناء على طلب رئيسه في مذكرته السابقة التي أرسلها للصحفيين، خاصة أنّ النقابة طلبت فتوى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بشأن قانونية إجراء الجمعية العمومية وانتخابات النقابة في ظل جائحة كورونا.