الأرصاد الجوية: «بكرة الأجواء هتستقر نسبيا والرياح هتهدي»

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه في منطقة سانت كاترين، اكتست كل النطاقات هناك باللون الأبيض، جراء هطول كميات كبيرة من البرد عليها، وحاليا تصل درجة الحرارة فيها لـ-2 درجة مئوية.

الأجواء الشتوية الحالية هي الطبيعية والموجودة بشكل سنوى

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، العاصفة الترابية التي بدأت في الظهور منذ مساء أمس، ستنتهي خلال ساعات، وذلك بعد سقوط الأمطار في مناطق متفرقة وعديدة بالقاهرة الكبرى، وهي الأجواء الشتوية الطبيعية الموجودة بشكل سنوى.

بكرة الأجواء هتستقر نسبيا على القاهرة والرياح هتهدي بشكل كبير

وأوضح أن الرياح ستبدأ في الهدوء ما سيقلل من الرياح المحملة بالأتربة، كما ستهدأ حالة سقوط الأمطار في مختلف محافظات الجمهورية، حيث إن هطول الأمطار ساعد كثيرا على تقليل كمية الرياح المحملة بالأتربة، وزيادة بنشاط الرياح والذي يزيد بدوره الشعور ببرودة الطقس خلال ساعات مختلفة من الليل: «بكرة الأجواء هتستقر نسبيا على القاهرة والرياح هتهدي بشكل كبير».

وأكد أن الأمطار هطلت بكثافة على محافظة الإسكندرية، ما أدى لارتفاع الأمواج حتى خرجت إلى الطريق، حيث بدأت الأجواء في الاضطراب بداية من أمس، حتى استمرت اليوم، سواء في الإسكندرية أو كفر الشيخ أو البحيرة، والأجواء في تلك المناطق ما زالت معرضة لسقوط الأمطار الغزيرة».