الأرصاد تكشف توقعات طقس 72 ساعة وموعد تحسن الأحوال الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن تفاصيل حالة الطقس على مدن ومحافظات مصر، خلال الـ3 أيام المقبلة، في الفترة من الخميس الموافق 18 فبراير، حتى السبت 20 فبراير، حيث تشهد البلاد حالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية وبرودة الطقس.

ويسود طقس باردا نهارًا شديد البرودة ليلاً على القاهرة الكبرى، وفق الأرصاد، وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فيما يكون مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلاً على السواحل الشمالية الغربية.

وعن موعد استقرار الأحوال الجوية وتحسن الطقس، قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة محمود شاهين، لـ«الوطن»، إنَّه من المتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى الخميس ويبدأ التحسن بدءا من مساء الغد الخميس.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة يوم الخميس 18 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 07.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 7.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 9.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 4.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 7.

درجات الحرارة يوم الجمعة 19 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 099.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 09.

درجات الحرارة السبت 20 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.