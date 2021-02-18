عادات خاطئة تؤدي لارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.. تجنبها

بحلول موعد فاتورة الكهرباء الشهرية، يتفاجأ الكثير من المواطنين بارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية الخاصة بهم، ما يجعلهم يتسائلون عن أسباب ارتفاع قيمة الفاتورة، والذي لايتناسب مع الاستهلاك الخاص بهم كما يعتقدون، ولكن هناك الكثير من العادات الخاطئة التي يمارسها الكثير من المستخدمين والتي تؤدي إلى ارتفاع قيمة الفاتورة دون علمهم.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية العادات الخاطئة التي يمارسها المستخدمين والتي تؤدي لارتفاع قيمة الفاتورة وكيفية التعامل معها، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

عادات خاطئة تؤدي لارتفاع قيمة الفاتورة- تراكم الثلج في فريزر الثلاجة: يؤدي تراكم الثلج في فريزر الثلاجة إلى استهلاك زائد في الكهرباء، لذلك يفضل إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر حتي لا يرتفع استهلاك الطاقة ويزيد من قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء.

- فتح الثلاجة بشكل مستمر: يؤدي فتح الثلاجة باستمرار إلى رفع استهلاك الطاقة، لذا يفضل استخدام مبرد مياه أو كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.

- استخدام السخان عند الاستحمام بطريقة خاطئة: يؤدي استخدام السخان عند الاستحمام بطريقة خاطئة إلى ارتفاع الاستهلاك، ويفضل استبدال سخان الماء الكهربائي بسخان الطاقة الشمسية، أو الغاز الطبيعي.

- الاعتماد على الفرن الكهربائي بشكل مبالغ: حيث يؤدي تكرار فتحة للاطمئنان على الطعام إلى ارتفاع قيمة الاستهلاك، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة 25 درجة وبالتالي يحتاج طاقة أكثر للعمل، كما ينصح باستخدام المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأنها تستهلك وقتًا أقل وبالتالي طاقة أقل.

- ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء: حيث إن ترك الأجهزة الإلكترونية موصولة بالكهرباء يعد تصرفا خاطئا لأنه يستهلك الطاقة حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة، لذلك يجب فصل كل الأجهزة سواء التليفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.

- ترك الإضاءة: يعد ترك الإضاءة مفتوحة من أكثر التصرفات الخاطئة والتي تهدر من الطاقة الكهربائية، رغم أن يمكن بكل سهولة إغلاق الأنوار من أجل توفير الكهرباء