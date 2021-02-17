«خلي بالك».. استخدم عصا خشبية لإبعاد مصدر الكهرباء عن مصاب الصعق

مع دخول فصل الشتاء وتعرض البلاد لموجة الطقس السيئ، وسقوط الأمطار يتعرض المواطنون لحوادث الموت صعقا بالكهرباء، بسبب تجمعات المياه أسفل المحولات ومغذيات التيار أو حول أعمدة الإنارة في الشوارع.

التعامل بحذر مع أعمدة الإنارة

وطالب مسؤولو شركات الكهرباء وأجهزة الوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء المواطنين، بضرورة التعامل بحذر مع أعمدة الإنارة بخاصة في فصل الشتاء، وهطول الأمطار وهو ما يتسبب في وقوع كوارث خاصة بالأعمدة المكشوفة بالشوارع.

صعق شخص بسبب عمود كهرباء

وتعددت حوادث الصعق بالكهرباء خلال موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، آخرها حادث صعق شخص من عمود كهرباء بالشارع، أثناء سقوط الأمطار بأحد المراكز بمحافظة سوهاج.

كيفية إسعاف المصاب بالصعق الكهربائي

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح الهامة لإسعاف مصاب الصعق الكهربائي

أولا

ينصح عند إصابة أحد الأشخاص بالصعق الكهربائي أن يتم على الفور فصل التيار الكهرباء من المصدر بنزع الفيشة أو فصل التيار عن المنزل بالكامل من خلال المفتاح الرئيسي.

ثانيا

في حال عدم إمكانية فصل الكهرباء يجب الابتعاد عن المصاب قدر المستطاع وعدم ملامسته بأيدٍ غير معزولة ويفضل استعمال عصا خشبية أو بلاستيكية لإبعاد مصدر الكهرباء عن المصاب.

ثالثا

يفضل استخدام قفازات عازلة للكهرباء لسحب المصاب حتى يسهل إسعافه.

رابعا

إن أمكن لف حبل حول قدم المصاب أو أعلى الذراع ويتم سحبه بعيدا عن مصدر الكهرباء.

خامسا

استدع المساعدة واتبع إرشادات الإسعافات الأولية.

سادسا

تأكد من وجود تهوية جيدة للمريض لسهولة التنفس.

التعامل مع المهمات خلال سقوط الامطار

وحذر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين في ظل تقلبات الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد بتنفيذ بعض النصائح الإرشادية في التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

وطالب الجهاز جميع المواطنين بالابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - أكشاك – كابلات) مشيرا إلى ضرورة الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة ويمكن الاتصال بنفس الخط للإبلاغ عن انقطاعات التيار.

وشدد الجهاز على ضرورة الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل بملابس مبتلة لافتا إلى انه يجب أيضا توعية الأطفال بصفة مستمرة بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.